POL-W: W Unfall in Elberfeld - Eine Frau leicht verletzt
Wuppertal (ots)
Heute Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem Unfall, bei dem eine Frau eine Verletzung erlitt. Eine 57-Jährige war mit ihrem BMW Z 3 auf der Kirschbaumstraße unterwegs. Von dort bog sie nach links auf die Briller Straße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN Kipper eines 55-Jährigen, der auf der Briller Straße in Richtung Robert-Daum-Platz fuhr. Bei dem Unfall erlitt die BMW-Fahrerin eine leichte Verletzung. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.
