Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Elberfeld - Eine Frau leicht verletzt

Wuppertal (ots)

Heute Morgen (05.03.2026, 07:30 Uhr) kam es in Elberfeld zu einem 
Unfall, bei dem eine Frau eine Verletzung erlitt.

Eine 57-Jährige war mit ihrem BMW Z 3 auf der Kirschbaumstraße 
unterwegs. Von dort bog sie nach links auf die Briller Straße ab. 
Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem MAN Kipper eines 55-Jährigen, 
der auf der Briller Straße in Richtung Robert-Daum-Platz fuhr.

Bei dem Unfall erlitt die BMW-Fahrerin eine leichte Verletzung. Der 
Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus.

Der Sachschaden wird auf 4.000 Euro geschätzt.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

