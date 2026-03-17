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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 19-Jähriger mit Messer bedroht

Kaiserslautern (ots)

Ein junger Mann ist am Montagabend von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Der 19-Jährige war mit seiner jüngeren Schwester in der Kohlenhofstraße unterwegs als ein Auto neben ihnen hielt. Nach einem kurzen Wortwechsel mit dem Fahrer, den der 19-Jährige kannte, stieg der Beifahrer aus und hielt nach Angaben des jungen Mannes ein Messer in der Hand. Der 19-Jährige floh vor dem Unbekannten, der ihn bis in die Kantstraße verfolgte. Währenddessen habe der 20-jährige Fahrer der Schwester angedroht, ihren Bruder zu schlagen. Der Beifahrer soll dunkelbraune Haare, weiße Schuhe, ein weißes T-Shirt, eine dunkelbraune Jacke und eine hellblaue Jeans getragen haben. Die Polizei ermittelt und fragt, ob jemand den Vorfall gesehen hat und wer Angaben zum Verfolger oder sonstige Informationen geben kann. Hinweise werden unter Telefon 0631-369 14199 entgegengenommen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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