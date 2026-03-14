Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer festgestellt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag stellten Polizeibeamte im Stadtgebiet von Kaiserslautern mehrere alkoholisierte Verkehrsteilnehmer fest. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Kurz nach Mitternacht, gegen 00:03 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte am Messeplatz einen 29-jährigen Autofahrer. Während der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,12 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde für das weitere Verfahren sichergestellt. Zudem stellten die Beamten den Fahrzeugschlüssel präventiv sicher.

Gegen 02:15 Uhr wurde in der Humboldtstraße ein 22-jähriger Fahrzeugführer im Rahmen einer Verkehrskontrolle überprüft. Auch bei ihm stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille. Der Mann wurde zur Durchführung eines gerichtsverwertbaren Atemalkoholtests zur Dienststelle verbracht. Gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Wenig später, gegen 02:50 Uhr, fiel in der Schäferstraße ein 18-jähriger Fahrer eines E-Scooters durch eine unsichere Fahrweise auf. Trotz Anhaltezeichen der Polizei setzte der Fahrer seine Fahrt zunächst fort. Nach kurzer Verfolgung mit dem Streifenwagen stellte er den E-Scooter ab und flüchtete zu Fuß. Die Beamten konnten den Mann jedoch kurze Zeit später einholen und festhalten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,23 Promille. Zudem reagierte ein Drogentest positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem 18-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Gegen 03:23 Uhr kontrollierten Polizeibeamte schließlich einen 25-jährigen Fahrer eines E-Scooters in der Mainzer Straße. Auch bei ihm wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,60 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass Alkohol und Drogen im Straßenverkehr ein erhebliches Unfallrisiko darstellen und bereits geringe Mengen die Fahrtüchtigkeit deutlich beeinträchtigen können.|PvD

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