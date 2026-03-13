Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unbekannte legen Frikadellen aus - Hundebesitzer werden zur Vorsicht aufgerufen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben auf einer Grünfläche in der Augustastraße - zwischen dem Deutschen Roten Kreuz und der Arbeitsagentur - mehrere Frikadellen ausgelegt. Ein Hundehalter informierte am Mittwoch die Polizei, da er Giftköder vermutete. Sein Hund hatte eine der Frikadellen gefressen, woraufhin er den Vierbeiner vorsorglich zum Tierarzt brachte. Dort wurde dem Hund der Magen ausgespült. Ob es sich bei den Frikadellen tatsächlich um Giftköder handelt, steht derzeit nicht fest.

Die Polizei ruft Hundebesitzer zu erhöhter Aufmerksamkeit auf: Lassen Sie Ihr Tier nichts Unbekanntes fressen und führen Sie Ihren Hund sicher an der Leine. Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen. |erf

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell