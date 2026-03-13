Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Parfumdieb geschnappt
Kaiserslautern (ots)
Ein 44-Jähriger hat am Donnerstagnachmittag versucht, ein hochwertiges Parfum aus einem Geschäft in der Fackelstraße zu stehlen. Annähernd 300 Euro hätte der Duft gekostet. Der Ladendetektiv beobachtete den Diebstahl und verständigte die Polizei. Die Streife nahm den Mann vorübergehend fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls ein. Den Innenstadtbereich durfte er bis zum darauffolgenden Morgen nicht mehr betreten. Das Geschäft erteilte dem 44-Jährigen ein einjähriges Hausverbot. |kle
