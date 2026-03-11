Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 64-Jähriger bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

In einem Kreisverkehr ist es am Dienstagmorgen zu einer Kollision zweier Fahrzeuge gekommen. Ein 53-Jähriger war von der Kaiserstraße kommend mit seinem Mercedes unterwegs und ersten Erkenntnissen nach zu schnell. Im Kreisverkehr bei der Jacob-Pfeiffer-Straße kollidierte er mit dem Auto eines 64-Jährigen. Der Mercedes streifte den anderen Wagen an der linken Seite, wodurch sich dieser um 90 Grad drehte. Der 64-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht, er wurde vom Rettungsdienst versorgt. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. |laa

