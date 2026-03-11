Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen eines Unfalls

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montag hat es auf einem Parkplatz in der Weiherstraße einen Unfall mit Fahrerflucht gegeben. Nach jetzigen Erkenntnissen hat ein unbekannter Fahrer mit seinem Auto einen Suzuki gestreift. Bei dem Wagen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Nun fragt die Polizei, ob jemand am 02.03.2026 zwischen 9.30 und 17 Uhr etwas Verdächtiges gesehen hat. Wer Hinweise zur Tat geben kann, wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 zu melden. |laa

