Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mit 72 statt 30 durch Evingsen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Iserlohn/ Altena/ Menden (ots)

1. Messstelle	Iserlohn, Leckingser Straße,
Zeit			27.02.2026, 7:25 Uhr bis 9:20 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	171,
Verwarngeldbereich 	17,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	1,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	MK.

2. Messstelle Iserlohn-Rheinen, Ruhrtalstraße, Zeit 27.02.2026, 9:55 Uhr bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 272, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 62 statt 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde UN.

3. Messstelle Iserlohn, Oestricher Straße, Zeit 27.02.2026, 13:45 bis 15:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 222, Verwarngeldbereich 20, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

4. Messstelle Iserlohn, Kalkofen,

Zeit 27.02.2026, 15:50 bis 17:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 202, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 49 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.

5. Messstelle Altena-Evingsen, Ihmerter Straße, Zeit 27.02.2026, 17:45 bis 20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 185, Verwarngeldbereich 36, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19, Anzahl der Fahrverbote 2, Höchster Messwert 75 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

6. Messstelle	Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7,
Zeit			28.02.2026, 7:10 bis 9:30 Uhr,
Art der Messung:	Radar,
Gemessene Fahrzeuge	321,
Verwarngeldbereich 	30,
Ordnungswidrigkeitenanzeigen	5,
Anzahl der Fahrverbote	0,
Höchster Messwert	94 statt 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft,
Fahrzeugart		PKW,
Zulassungsbehörde	LH.

7. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße, Zeit 28.02.2026, 10:10 bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 254, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

