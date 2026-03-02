Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Mit 72 statt 30 durch Evingsen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei
Iserlohn/ Altena/ Menden (ots)
1. Messstelle Iserlohn, Leckingser Straße, Zeit 27.02.2026, 7:25 Uhr bis 9:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 171, Verwarngeldbereich 17, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 51 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
2. Messstelle Iserlohn-Rheinen, Ruhrtalstraße, Zeit 27.02.2026, 9:55 Uhr bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 272, Verwarngeldbereich 16, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 6, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 62 statt 30 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde UN.
3. Messstelle Iserlohn, Oestricher Straße, Zeit 27.02.2026, 13:45 bis 15:45 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 222, Verwarngeldbereich 20, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 2, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 57 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
4. Messstelle Iserlohn, Kalkofen,
Zeit 27.02.2026, 15:50 bis 17:20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 202, Verwarngeldbereich 12, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 49 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW Zulassungsbehörde MK.
5. Messstelle Altena-Evingsen, Ihmerter Straße, Zeit 27.02.2026, 17:45 bis 20 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 185, Verwarngeldbereich 36, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 19, Anzahl der Fahrverbote 2, Höchster Messwert 75 km/h 30 bei km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
6. Messstelle Menden-Schwitten, Schwitterberg/B7, Zeit 28.02.2026, 7:10 bis 9:30 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 321, Verwarngeldbereich 30, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 5, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 94 statt 70 bei km/h außerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde LH.
7. Messstelle Iserlohn-Sümmern, Rittershausstraße, Zeit 28.02.2026, 10:10 bis 12 Uhr, Art der Messung: Radar, Gemessene Fahrzeuge 254, Verwarngeldbereich 10, Ordnungswidrigkeitenanzeigen 0, Anzahl der Fahrverbote 0, Höchster Messwert 45 statt 30 km/h innerhalb geschlossener Ortschaft, Fahrzeugart PKW, Zulassungsbehörde MK.
