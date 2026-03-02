POL-MK: Mit 72 statt 30 durch Evingsen: Fahrverbot - Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Plettenberg (ots) - Gestern kam es gegen 17.30 Uhr an der Plettenberger Straße in Altenaffeln zum Unfall. Ein Rennradfahrer (16 Jahre) aus Plettenberg wurde dabei leicht verletzt. Er sei aus Altenaffeln in Richtung Birnenbaum gefahren und sei von einem roten Kleinwagen überholt worden. Der Wagen habe seinen Lenker berührt und ihn zu Fall gebracht, nun ermittelt die Polizei zu einer Unfallflucht. Der Autofahrer soll ein ...

