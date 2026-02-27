Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach tödlichem Hundebiss und Schlägen durch unbekannte Hundehalterin

Hemer (ots)

Eine Hemeranerin erstattete am Dienstagabend Strafanzeige bei der Polizei. Ihren Angaben zu Folge ging sie gegen 17.40 Uhr mit ihrem Hund an den Hundewiesen nahe der Entenskulptur oberhalb des Sauerlandparks (Deilinghofer Straße) spazieren.

Dort sei ihr Hund vom Hund einer bisher unbekannten Täterin attackiert worden. Die Frau habe keine Anstalten gemacht einzugreifen. Als sie selbst versucht habe dazwischen zu gehen, sei sie von der unbekannten Frau mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden. Zwei Zeugen hätten den Vorfall mitbekommen und versucht zu schlichten. Auch diese sind bislang namentlich nicht bekannt. Die Hemeranerin fuhr unmittelbar zum Tierarzt, wo nur noch der Tod des Hundes festgestellt werden konnte. Sie selbst wurde durch den Faustschlag leicht verletzt.

Die Täterin war weiblich, etwa 170 cm groß, circa 30 bis 35 Jahre alt, hatte lange helle Haare und trug eine schwarze Jacke. Die Polizei hat Ermittlungen u.a. wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Wache Hemer unter 02372/9099-0 entgegen. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell