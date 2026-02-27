PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht

Altena (ots)

Heute Morgen kam es gegen 7.10 Uhr zu einem Unfall an der Rahmedestraße. Auf Höhe der Hausnummer 384 fuhr eine 13-Jährige mit dem Fahrrad in Richtung Altena und wurde nach eigenen Angaben mit zu geringem Abstand von einem Auto überholt. Folglich stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die 0235291990. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

