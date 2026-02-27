Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Zeugensuche nach Unfallflucht
Altena (ots)
Heute Morgen kam es gegen 7.10 Uhr zu einem Unfall an der Rahmedestraße. Auf Höhe der Hausnummer 384 fuhr eine 13-Jährige mit dem Fahrrad in Richtung Altena und wurde nach eigenen Angaben mit zu geringem Abstand von einem Auto überholt. Folglich stürzte das Kind zu Boden und verletzte sich leicht. Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet aufmerksame Zeugen um Hinweise an die 0235291990. (lubo)
