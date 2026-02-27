PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autofahrer mit Hund gesucht

Plettenberg (ots)

Gestern kam es gegen 17.30 Uhr an der Plettenberger Straße in Altenaffeln zum Unfall. Ein Rennradfahrer (16 Jahre) aus Plettenberg wurde dabei leicht verletzt. Er sei aus Altenaffeln in Richtung Birnenbaum gefahren und sei von einem roten Kleinwagen überholt worden. Der Wagen habe seinen Lenker berührt und ihn zu Fall gebracht, nun ermittelt die Polizei zu einer Unfallflucht. Der Autofahrer soll ein Mann zwischen 50-60 Jahren gewesen sein. Er trage Halbglatze und habe einen großen Hund mit weißem Fell auf dem Beifahrersitz gehabt. Hinweise nimmt die Polizei unter 0239191990 entgegen. (lubo)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

