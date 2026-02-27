Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbrecher flüchtig
Kierspe (ots)
Ein Unbekannter wollte in der vergangenen Nacht gegen 2 Uhr bei einem Küchenmöbelhersteller an der Friedrich-Ebert-Straße einbrechen. Eine Zeugin bemerkte nachts einen Mann mit Kapuzenpulli, der sich an einem Tor zu schaffen machte. Die Polizei stellte Einbruchsspuren fest, der Mann war offenbar geflüchtet. Nun werden unter 02354/9199-0 Zeugen gesucht. (lubo)
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell