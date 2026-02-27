POL-MK: Einbrecher flüchtig

Hemer (ots) - Ein 36-jähriger Iserlohner soll bei einer Busfahrt durch zwei Männer geschlagen worden sein. Demnach sei er gegen 15.30 Uhr aus Hemer über Iserlohn in Richtung Hohenlimburg gefahren. Neben ihm habe jemand sehr laut telefoniert. Als er den Mann ansprach, sei dieser aggressiv geworden. Nahe der Zollernstraße sei ein zweiter Mann dazu gestiegen. Man habe den 36-Jährigen im Zuge eines Streites geschlagen. Passanten hätten eingegriffen und man habe die ...

mehr