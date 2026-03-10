Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung: Scheibe eingeworfen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag die Fassade eines Einkaufszentrums am Fackelrondell beschädigt. Zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr warfen sie einen schweren Gegenstand an eine Glasscheibe, die dadurch zu Bruch ging. Der Schaden beläuft sich nach einer ersten Schätzung auf mindestens 4.000 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0631 369-14299 zu melden. |kle

