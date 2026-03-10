Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei überwacht Durchfahrtsverbot

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Montagnachmittag kontrollierte die Polizei den Wirtschaftsweg zwischen der Straße "Am Sixmeisterwoog" und der K37. Innerhalb einer Stunde hielten die Beamten fünf Fahrzeuge an, die den Weg in der Nähe des Tennisclubs unberechtigt nutzten. Ebenso viele Fahrzeugführer konnten in einer Kontrolle eine legale Benutzung nachweisen. Gegen die fünf Fahrer, die sich nicht an das Durchfahrtsverbot hielten, leiteten die Einsatzkräfte ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Der Verstoß zieht üblicherweise ein Verwarngeld in Höhe von 50 Euro nach sich. Die Polizei wird auch künftig die Einhaltung des Durchfahrtsverbots stichprobenartig kontrollieren. |kle

