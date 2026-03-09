PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwerer Unfall auf B 270

Kaiserslautern (ots)

Am Freitagabend hat sich auf der Bundesstraße zwischen Siegelbach und Kaiserslautern ein Unfall ereignet. Hierbei wurde ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 77-Jähriger mit einem Traktor unerlaubterweise auf der B270 unterwegs in Richtung Kaiserslautern. Auf einem Anhänger transportierte er Metallträger, die nach hinten über das Fahrzeug hinausragten. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr der 23-Jährige mit seinem Auto in einen dieser Stahlträger. Er erlitt dadurch schwere Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Traktors blieb körperlich unverletzt, erlitt aber einen Schock. Die Bundesstraße war für die Unfallaufnahme gesperrt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

