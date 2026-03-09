PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Goldschmuck gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannten haben am Wochenende Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Einer der Männer erkundigte sich bereits am Freitagmorgen bei einer älteren Frau, ob sie Antiquitäten habe, die sie verkaufen wolle. Der Verdächtige kam am Samstagvormittag erneut vorbei, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und durchsuchte diese. Er erbeutete dabei mehrere Goldringe und Armbänder, bevor er mit Hilfe eines weiteren Unbekannten flüchtete. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen weißen Kastenwagen der Marke Fiat Doblo, Baujahr 2015 bis 2022. Der mutmaßliche Dieb soll etwa 50 bis 60 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß sein. Er trug schlichte Kleidung und habe ungepflegt gewirkt. Der Fahrer des Fahrzeugs wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Die Polizei fragt nun: Wer hat Verdächtiges in Weilerbach bemerkt? Hat jemand bei Ihnen geklingelt und wollte Antiquitäten kaufen? Wer hat den Lieferwagen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14250 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 14:54

    POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz

    Kaiserslautern (ots) - Zwischen Freitag und Samstag kam es zu einer Unfallflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wie die Fahrzeugbesitzerin mitteilte, passierte der Unfall möglicherweise auf einem Parkplatz in der König- oder Lauterstraße. Die 31-Jährige hatte am Samstagmorgen eine Beschädigung am Heck ihrer Mercedes A-Klasse festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte diese durch einen Fahrradfahrer ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 14:31

    POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Kaiserslautern (ots) - In der Bismarckstraße ereignete sich eine Unfallflucht, zur deren Aufklärung die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen Dienstag, 3. März, und Samstag, 7. März, stieß ein Unbekannter an einen geparkten Ford Kuga. Offenbar fuhr der Verursacher danach einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die ...

    mehr
  • 08.03.2026 – 08:24

    POL-PDKL: Reizgas in Supermarkt versprüht - Zeugen gesucht!

    Kaiserslautern (ots) - Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr versprühten zwei männliche Jugendliche in einer Rewe-Filiale in der Fruchthallstraße Reizgas und flüchteten vom Tatort. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich im direkten Umfeld keine Personen. Ein 34-Jähriger klagte jedoch kurz darauf über Atembeschwerden. Eine ärztliche Behandlung wurde vor Ort angeboten, jedoch abgelehnt. Die Polizei hat ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren