Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Goldschmuck gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Unbekannten haben am Wochenende Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Einer der Männer erkundigte sich bereits am Freitagmorgen bei einer älteren Frau, ob sie Antiquitäten habe, die sie verkaufen wolle. Der Verdächtige kam am Samstagvormittag erneut vorbei, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und durchsuchte diese. Er erbeutete dabei mehrere Goldringe und Armbänder, bevor er mit Hilfe eines weiteren Unbekannten flüchtete. Bei dem Fahrzeug handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen weißen Kastenwagen der Marke Fiat Doblo, Baujahr 2015 bis 2022. Der mutmaßliche Dieb soll etwa 50 bis 60 Jahre alt und zwischen 1,60 und 1,65 Meter groß sein. Er trug schlichte Kleidung und habe ungepflegt gewirkt. Der Fahrer des Fahrzeugs wird als 20 bis 30 Jahre alt beschrieben. Die Polizei fragt nun: Wer hat Verdächtiges in Weilerbach bemerkt? Hat jemand bei Ihnen geklingelt und wollte Antiquitäten kaufen? Wer hat den Lieferwagen gesehen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14250 entgegen. |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell