POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Bismarckstraße ereignete sich eine Unfallflucht, zur deren Aufklärung die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen Dienstag, 3. März, und Samstag, 7. März, stieß ein Unbekannter an einen geparkten Ford Kuga. Offenbar fuhr der Verursacher danach einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben kann sich unter 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

