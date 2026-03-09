Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

In der Bismarckstraße ereignete sich eine Unfallflucht, zur deren Aufklärung die Polizei nun Zeugen sucht. Zwischen Dienstag, 3. März, und Samstag, 7. März, stieß ein Unbekannter an einen geparkten Ford Kuga. Offenbar fuhr der Verursacher danach einfach weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben kann sich unter 0631 369-14199 zu melden. |kle

