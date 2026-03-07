Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrzeugrennen zwischen Mehlingen und Kaiserslautern (L 401) - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Am Freitag, den 06.03.2026, kam es auf der Strecke zwischen Mehlingen und Kaiserslautern zu einem mutmaßlichen verbotenen Kraftfahrzeug-rennen zwischen einem Motorrad und einer grauen BMW-Limousine mit Rockenhausener Kennzeichen.

Hierbei missachteten die beteiligten Fahrzeugführer in rasanter Fahrweise wiederholt die geltenden Verkehrsregeln, ob zudem andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden ist derzeit nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kaiserslautern 1 unter der Rufnummer 0631-36914250 entgegen. |pvd

