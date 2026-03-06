PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall

Kaiserslautern (ots)

Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in der Trippstadter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Renault-Fahrer wollte an einer Ampel nach rechts abbiegen und stieß dabei mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die sich auf einem Fahrradstreifen neben ihm befand. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich Kopfverletzungen zu. Die Verletzungen erwiesen sich als lebensbedrohlich: Am Donnerstagnachmittag erlag die Fahrradfahrerin im Krankenhaus ihren Unfallverletzungen. Der Autofahrer blieb unverletzt.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein geringer Sachschaden, der nach ersten Schätzungen rund 600 Euro beträgt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.03.2026 – 12:04

    POL-PDKL: Bedrohung in Beherbergungsbetrieb

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend hat ein 38-jähriger Mann in einer Beherbergungsstätte in der Pariser Straße einen 39-Jährigen mit einem Werkzeug bedroht. Ersten Ermittlungen zufolge ging dem Vorfall ein Streit zwischen den Beteiligten voraus. Beide standen zum Zeitpunkt des Geschehens unter Alkoholeinfluss. Kurz vor 18 Uhr alarmierte der 39-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten das Werkzeug sicher und ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:38

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch oder "Dann heirat' doch dein Büro"

    Kaiserslautern (ots) - Eine etwas ungewöhnliche Erklärung für sein unerlaubtes Eindringen hatte ein 50-Jähriger am Mittwochabend gegenüber der Polizei auf Lager. Die Beamten waren gegen 22:40 Uhr in den Gersweilerweg alarmiert worden. Dort hatte ein Mitarbeiter einen schlafenden Mann in den Büroräumen eines Vereins entdeckt. Nach den Angaben des Mitteilers hielt sich der Fremde dort unberechtigt auf. Als die ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:12

    POL-PDKL: Altstadt: 29-Jährige belästigt

    Kaiserslautern (ots) - Eine Anzeige wegen Beleidigung hat sich ein 84-Jähriger am Mittwochvormittag in der Steinstraße eingehandelt. Der Senior hatte einer vorbeigehenden Passantin Anzüglichkeiten hinterhergerufen. Die 29-Jährige meldete den Vorfall kurz danach auf einer Polizeidienststelle. Gemeinsam mit der Streife konnte sie den Mann in der Altstadt identifizieren. Die Beamten stellten seine Personalien fest und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren