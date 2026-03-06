Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bedrohung in Beherbergungsbetrieb

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend hat ein 38-jähriger Mann in einer Beherbergungsstätte in der Pariser Straße einen 39-Jährigen mit einem Werkzeug bedroht. Ersten Ermittlungen zufolge ging dem Vorfall ein Streit zwischen den Beteiligten voraus. Beide standen zum Zeitpunkt des Geschehens unter Alkoholeinfluss. Kurz vor 18 Uhr alarmierte der 39-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten das Werkzeug sicher und nahmen eine Anzeige wegen Bedrohung auf. Im Zimmer des 38-Jährigen fanden sie Betäubungsmittel, die ebenfalls sichergestellt wurden. Der Mann wurde aus der Unterkunft verwiesen, der 39-Jährige blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Ablauf dauern an. |kle

