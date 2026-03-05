Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Unfall - Autofahrerin schwer verletzt
Krickenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)
Am Mittwochmorgen war die Bundesstraße 270 an der Einmündung nach Schweinstal wegen eines Unfalls fast zwei Stunden gesperrt. Eine Autofahrerin wurde schwer verletzt.
Nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei wollte die 45-Jährige mit ihrem Wagen auf die B 270 abbiegen. Dabei achtete sie nicht auf die Vorfahrt eines 73-jährigen Autofahrers. Die Fahrzeuge kollidierten im Einmündungsbereich. Die Unfallverursacherin musste von der Feuerwehr aus ihrem Pkw befreit werden. Sie kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der Senior wurde leicht verletzt. Nach Schätzung der Polizei entstand ein Sachschaden von mindestens 16.000 Euro. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden. |erf
