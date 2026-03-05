Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebstahl: Haus des Jugendrechts ermittelt

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochmittag wurden zwei Mädchen bei einem Diebstahl in der Fruchthallstraße erwischt. Die Zwölf- und 13-Jährige hatten in einem Supermarkt Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro gestohlen. Ein Mitarbeiter konnte sie dabei beobachten und verständigte die Polizei. Beamte des Haus des Jugendrechts nahmen die Minderjährigen in Obhut und überstellen sie im Anschluss an die Eltern. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls wurde eingeleitet. |kle

