Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Alkoholisiert hinterm Steuer - Führerscheinentzug droht

Kaiserslautern (ots)

Weil er eine Atemalkoholkonzentration von 1,94 Promille hatte, muss ein 22-Jähriger jetzt mit dem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Der Autofahrer ist in der Nacht zum Mittwoch in der Lauterstraße einer Polizeistreife aufgefallen. Während der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war. Seine Fahrt durfte er nicht fortsetzen, stattdessen musste er die Beamten zu einer Polizeidienststelle begleiten. Dem 22-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine tatsächliche Blutalkoholkonzentration geben. Den Fahrer erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

