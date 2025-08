Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern: Verkehrsunfall - Motorradfahrer schwerverletzt

Geldern (ots)

Am Sonntag (3. August 2025) kam es gegen 15:40 Uhr auf der Straße Zitterhuck (L 362) zu einem Verkehrsunfall. Ein 32-jähriger Verkehrsteilnehmer befuhr mit seinem Kraftrad die Straße Zitterhuck in Fahrtrichtung Geldern-Kapellen. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam er im Kurvenbereich zu Fall. Er geriet nach rechts von der Fahrbahn ab und verletzte sich schwer, aber nicht lebensgefährlich. Der Wachtendonker wurde mit einem Rettungshubschrauber einem Krankenhaus zugeführt. An einem Weidezaun entstand Sachschaden. (se)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell