Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Holzfällarbeiten: Baum stürzt auf Auto

Kaiserslautern (ots)

Ein Baum ist am Mittwoch in der Leipziger Straße auf ein Auto gestürzt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war ein 28-Jähriger am Vormittag damit beschäftigt, auf einem Privatgrundstück einen Baum zu fällen. Das Gehölz fiel auf ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte insbesondere die Motorhaube und Windschutzscheibe. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. Die Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. Sie wurde nicht verletzt. Gegen den 28-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ein. |erf

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
