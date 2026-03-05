PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Altstadt: 29-Jährige belästigt

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen Beleidigung hat sich ein 84-Jähriger am Mittwochvormittag in der Steinstraße eingehandelt. Der Senior hatte einer vorbeigehenden Passantin Anzüglichkeiten hinterhergerufen. Die 29-Jährige meldete den Vorfall kurz danach auf einer Polizeidienststelle. Gemeinsam mit der Streife konnte sie den Mann in der Altstadt identifizieren. Die Beamten stellten seine Personalien fest und eröffneten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Anzügliche Zurufe, Hinterherpfeifen und andere Formen solcher Belästigungen können strafbar sein. Sogenanntes "Catcalling" ist kein harmloser Spaß und für Betroffene oft sehr belastend. Die Polizei fordert daher auf, die persönlichen Grenzen anderer zu respektieren und solche Verhaltensweisen zu unterlassen. Wer sich belästigt fühlt oder eine entsprechende Situation beobachtet, kann sich jederzeit an die Polizei wenden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 05.03.2026 – 14:28

    POL-PDKL: Diebstahl: Haus des Jugendrechts ermittelt

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag wurden zwei Mädchen bei einem Diebstahl in der Fruchthallstraße erwischt. Die Zwölf- und 13-Jährige hatten in einem Supermarkt Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro gestohlen. Ein Mitarbeiter konnte sie dabei beobachten und verständigte die Polizei. Beamte des Haus des Jugendrechts nahmen die Minderjährigen in Obhut und überstellen sie im Anschluss an die Eltern. Ein ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:25

    POL-PDKL: Holzfällarbeiten: Baum stürzt auf Auto

    Kaiserslautern (ots) - Ein Baum ist am Mittwoch in der Leipziger Straße auf ein Auto gestürzt. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand war ein 28-Jähriger am Vormittag damit beschäftigt, auf einem Privatgrundstück einen Baum zu fällen. Das Gehölz fiel auf ein vorbeifahrendes Auto und beschädigte insbesondere die Motorhaube und Windschutzscheibe. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf mindestens 3.000 Euro. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren