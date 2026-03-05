Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Altstadt: 29-Jährige belästigt

Kaiserslautern (ots)

Eine Anzeige wegen Beleidigung hat sich ein 84-Jähriger am Mittwochvormittag in der Steinstraße eingehandelt. Der Senior hatte einer vorbeigehenden Passantin Anzüglichkeiten hinterhergerufen. Die 29-Jährige meldete den Vorfall kurz danach auf einer Polizeidienststelle. Gemeinsam mit der Streife konnte sie den Mann in der Altstadt identifizieren. Die Beamten stellten seine Personalien fest und eröffneten ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung auf sexueller Grundlage.

Vor diesem Hintergrund appelliert die Polizei: Anzügliche Zurufe, Hinterherpfeifen und andere Formen solcher Belästigungen können strafbar sein. Sogenanntes "Catcalling" ist kein harmloser Spaß und für Betroffene oft sehr belastend. Die Polizei fordert daher auf, die persönlichen Grenzen anderer zu respektieren und solche Verhaltensweisen zu unterlassen. Wer sich belästigt fühlt oder eine entsprechende Situation beobachtet, kann sich jederzeit an die Polizei wenden. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell