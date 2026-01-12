Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Carportbrand in Lage-Hörste

Lage (ots)

Die Feuerwehr Lage wurde am Montagmorgen um 6:16 Uhr unter dem Stichwort Feuer 2 - Carportbrand in die Katenstraße im Ortsteil Lage-Hörste alarmiert. Noch vor dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte erhöhte die Leitstelle Lippe das Einsatzstichwort auf Feuer 3 - Dachstuhlbrand.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Pkw, der unter einem Carport abgestellt war, in Vollbrand. Das Feuer drohte auf ein angrenzendes Wohnhaus sowie eine benachbarte Garage überzugreifen. Ein Trupp unter Atemschutz ging umgehend zur Brandbekämpfung vor, während ein weiterer Trupp durch eine Riegelstellung die angrenzenden Gebäude schützte.

Durch das schnelle und gezielte Eingreifen der Einsatzkräfte konnte eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert und der Brand zügig unter Kontrolle gebracht werden. Da der Brand im Bereich des Fahrzeugs immer wieder aufflammte, wurde der Pkw abschließend mit einem Schaumteppich abgedeckt. Im weiteren Verlauf kontrollierten die Einsatzkräfte die angrenzende Garage sowie einen Anbau auf eine mögliche Brandausbreitung.

Aufgrund der winterlichen Temperaturen kam es an der Einsatzstelle zu Eisbildung. Zur Beseitigung der Glätte wurde der städtische Bauhof zur Einsatzstelle nachgefordert.

Im Einsatz befanden sich die Einheiten Hörste, Kachtenhausen, Lage und Hagen sowie der A-Dienst der Feuerwehr Lage. Ebenfalls vor Ort waren der Rettungsdienst des Kreises Lippe, das Deutsche Rote Kreuz aus Detmold sowie die Polizei des Kreises Lippe.

