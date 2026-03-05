PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch oder "Dann heirat' doch dein Büro"

Kaiserslautern (ots)

Eine etwas ungewöhnliche Erklärung für sein unerlaubtes Eindringen hatte ein 50-Jähriger am Mittwochabend gegenüber der Polizei auf Lager. Die Beamten waren gegen 22:40 Uhr in den Gersweilerweg alarmiert worden. Dort hatte ein Mitarbeiter einen schlafenden Mann in den Büroräumen eines Vereins entdeckt. Nach den Angaben des Mitteilers hielt sich der Fremde dort unberechtigt auf. Als die Polizisten eintrafen, erwachte der Eindringling gerade. Für das Erscheinen der Einsatzkräfte hatte er kein Verständnis. Er behauptete, dass er am darauffolgenden Morgen Reinigungsarbeiten in den Räumlichkeiten durchführen solle, und hielt es für normal, dass er sich bereits Stunden vorher für ein Nickerchen einrichtete. Die Streife erläuterte dem Mann die geltende Rechtslage und eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Für die restliche Nacht musste er sich ein anderes Quartier suchen. Ob der Mann dort tatsächlich arbeiten sollte, müssen die weiteren Ermittlungen klären. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
  • 05.03.2026 – 16:12

    POL-PDKL: Altstadt: 29-Jährige belästigt

    Kaiserslautern (ots) - Eine Anzeige wegen Beleidigung hat sich ein 84-Jähriger am Mittwochvormittag in der Steinstraße eingehandelt. Der Senior hatte einer vorbeigehenden Passantin Anzüglichkeiten hinterhergerufen. Die 29-Jährige meldete den Vorfall kurz danach auf einer Polizeidienststelle. Gemeinsam mit der Streife konnte sie den Mann in der Altstadt identifizieren. Die Beamten stellten seine Personalien fest und ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 14:28

    POL-PDKL: Diebstahl: Haus des Jugendrechts ermittelt

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochmittag wurden zwei Mädchen bei einem Diebstahl in der Fruchthallstraße erwischt. Die Zwölf- und 13-Jährige hatten in einem Supermarkt Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro gestohlen. Ein Mitarbeiter konnte sie dabei beobachten und verständigte die Polizei. Beamte des Haus des Jugendrechts nahmen die Minderjährigen in Obhut und überstellen sie im Anschluss an die Eltern. Ein ...

    mehr
