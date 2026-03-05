Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hausfriedensbruch oder "Dann heirat' doch dein Büro"

Kaiserslautern (ots)

Eine etwas ungewöhnliche Erklärung für sein unerlaubtes Eindringen hatte ein 50-Jähriger am Mittwochabend gegenüber der Polizei auf Lager. Die Beamten waren gegen 22:40 Uhr in den Gersweilerweg alarmiert worden. Dort hatte ein Mitarbeiter einen schlafenden Mann in den Büroräumen eines Vereins entdeckt. Nach den Angaben des Mitteilers hielt sich der Fremde dort unberechtigt auf. Als die Polizisten eintrafen, erwachte der Eindringling gerade. Für das Erscheinen der Einsatzkräfte hatte er kein Verständnis. Er behauptete, dass er am darauffolgenden Morgen Reinigungsarbeiten in den Räumlichkeiten durchführen solle, und hielt es für normal, dass er sich bereits Stunden vorher für ein Nickerchen einrichtete. Die Streife erläuterte dem Mann die geltende Rechtslage und eröffnete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Hausfriedensbruchs. Für die restliche Nacht musste er sich ein anderes Quartier suchen. Ob der Mann dort tatsächlich arbeiten sollte, müssen die weiteren Ermittlungen klären. |kle

