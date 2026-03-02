PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrskontrolle führt zu Festnahme nach mutmaßlichem Kabeldiebstahl

Soest (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Montag, 2. März 2026, um 02:27 Uhr, überprüften Polizeibeamte ein Fahrzeug auf der Werler Landstraße in Soest.

Bei der Kontrolle stellten die Einsatzkräfte im Fahrzeug mehrere Solarkabel fest. Aufgrund der Gesamtumstände ergab sich der Verdacht, dass die Kabel aus einer Straftat stammen könnten. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass diese zuvor aus dem Bereich des Solarparks in Ampen entwendet wurden.

Der 29-jährige Fahrzeugführer mit rumänischer Staatsangehörigkeit wurde vorläufig festgenommen. Im Rahmen der ersten Befragung gab der Beschuldigte an, die Kabel von einem Freund aus Polen erhalten zu haben.

Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Herkunft der Kabel sowie zu möglichen Tatbeteiligten, dauern an.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Marco Baffa-Scinelli
Telefon: 02921 - 9100 5310
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

