Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Täter machen fette Beute

Werl (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Samstag, 1. März 2026, gegen 04:00 Uhr, hielten Einsatzkräfte der Polizeiwache Werl auf der Hammer Landstraße ein Fahrzeug mit drei Insassen an.

Bei den Fahrzeuginsassen handelt es sich um eine 18-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 21 und 34 Jahren. Alle drei sind bulgarische Staatsangehörige und wohnen in Herne.

Die eingesetzten Beamten konnten den 21-jährigen Mann eindeutig als Fahrzeugführer identifizieren. Vor der Kontrolle kam es jedoch zu einem Fahrerwechsel, sodass sich anschließend die 18-Jährige auf dem Fahrersitz befand.

Im weiteren Verlauf der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass aus der Ladefläche des Fahrzeugs Fett auf die Fahrbahn tropfte. Bei der Überprüfung der Ladefläche wurden mehrere Fässer mit Fett festgestellt, die dort ungesichert transportiert wurden. Nach ersten Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um Diebesgut handelt. Wo das Fett entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zudem legten die Insassen eine mutmaßlich gefälschte Gewerbekarte vor. Darüber hinaus ergaben sich Hinweise darauf, dass das Fahrzeug nicht mehr verkehrssicher war (teilweise gänzlich durchgerostet, Reifen abgefahren) und der TÜV-Stempel vermutlich ebenfalls gefälscht wurde.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 21-jährige Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Er ist bereits mehrfach wegen gleichgelagerter Delikte, unter anderem wegen Diebstahls von Fett, polizeilich in Erscheinung getreten.

Die Polizei leitete Strafverfahren wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls, der Urkundenfälschung, wegen des Verstoßes gegen die Gewerbeordnung sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Hinweis für die Medienvertreter: Das angehängte Foto darf zum Zwecke der Veröffentlichung dieser Pressemeldung genutzt werden.

