Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vier Männer nach Diebstahl von Baumaterialien festgenommen

Lippstadt (ots)

Vier Männer wurden Samstagnachmittag (28. Februar) dabei erwischt, wie sie Baumaterialien aus einem leerstehenden Haus in Lippstadt stehlen wollten. Die Polizei nahm sie fest.

Ein Zeuge bemerkte gegen 16 Uhr, dass an einem Gebäude an der Straße "Am Wasserturm", das momentan umgebaut wird, ein unbekanntes Auto mitsamt Anhänger stand und sich dort vier unbekannte Personen aufhielten. Er kontaktierte daraufhin den Eigentümer, der unmittelbar zum Tatort fuhr und mit seinem Fahrzeug den Fluchtweg der mutmaßlichen Diebe versperrte.

Die vier Männer - ein 20-jähriger Deutsch-Russe aus Geseke, ein 19-jähriger Deutscher aus Salzkotten, ein 19-jähriger Deutscher aus Geseke und ein 45-jähriger Litauer aus Geseke - hatten sich mutmaßlich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude verschafft und diverses Baumaterial auf den bereitstehenden Anhänger geladen. Alle vier wurden vorläufig festgenommen. Das Auto und der Anhänger wurden sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden unter anderem mehrere fremde Kennzeichen, ein Bolzenschneider, ein Messer sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag gefunden. Der 20-Jährige führte zudem einen Personalausweis und eine Fahrerkarte von fremden Personen mit sich.

Bereits in der Zeit zwischen dem 19. und 26. Februar war es in dem Gebäude zu einer ähnlich gelagerten Tat gekommen. Dabei wurden diverse Baumaterialien gestohlen. Ob die vier Tatverdächtigen auch diesen Diebstahl begangen haben oder ob dabei andere Täter am Werk waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

