PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Vier Männer nach Diebstahl von Baumaterialien festgenommen

Lippstadt (ots)

Vier Männer wurden Samstagnachmittag (28. Februar) dabei erwischt, wie sie Baumaterialien aus einem leerstehenden Haus in Lippstadt stehlen wollten. Die Polizei nahm sie fest.

Ein Zeuge bemerkte gegen 16 Uhr, dass an einem Gebäude an der Straße "Am Wasserturm", das momentan umgebaut wird, ein unbekanntes Auto mitsamt Anhänger stand und sich dort vier unbekannte Personen aufhielten. Er kontaktierte daraufhin den Eigentümer, der unmittelbar zum Tatort fuhr und mit seinem Fahrzeug den Fluchtweg der mutmaßlichen Diebe versperrte.

Die vier Männer - ein 20-jähriger Deutsch-Russe aus Geseke, ein 19-jähriger Deutscher aus Salzkotten, ein 19-jähriger Deutscher aus Geseke und ein 45-jähriger Litauer aus Geseke - hatten sich mutmaßlich über ein Fenster Zugang zu dem Gebäude verschafft und diverses Baumaterial auf den bereitstehenden Anhänger geladen. Alle vier wurden vorläufig festgenommen. Das Auto und der Anhänger wurden sichergestellt.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs wurden unter anderem mehrere fremde Kennzeichen, ein Bolzenschneider, ein Messer sowie ein vierstelliger Bargeldbetrag gefunden. Der 20-Jährige führte zudem einen Personalausweis und eine Fahrerkarte von fremden Personen mit sich.

Bereits in der Zeit zwischen dem 19. und 26. Februar war es in dem Gebäude zu einer ähnlich gelagerten Tat gekommen. Dabei wurden diverse Baumaterialien gestohlen. Ob die vier Tatverdächtigen auch diesen Diebstahl begangen haben oder ob dabei andere Täter am Werk waren, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Daniel Großert
Telefon: 02921 - 9100 5311
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 02.03.2026 – 08:11

    POL-SO: Parkscheinautomat beschädigt

    Möhnesee-Delecke (ots) - In Möhnesee Delecke wurde durch unbekannte Täter ein Parkscheinautomat beschädigt. In der Zeit von Freitag, den 27.02.26, 17:15 Uhr, bis Samstag, den 28.02.26, 11:20 Uhr, rissen bislang unbekannte Täter den Parkscheinautomat gewaltsam aus der Verankerung. In der Vergangenheit wurden im Bereich Möhnesee bereits Parkscheinautomaten entwendet. Auch bei der aktuellen Tat kann davon ausgegangen ...

    mehr
  • 02.03.2026 – 08:05

    POL-SO: Auseinandersetzung vor Diskothek - Polizei stoppt Fahrzeug mit Tatverdächtigen

    Soest (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag (01.03.2026) kam es gegen 04:00 Uhr vor einer Diskothek am Riga-Ring zu einer verbalen Streitigkeit zwischen zwei Personengruppen. Nach bisherigen Ermittlungen und übereinstimmenden Zeugenaussagen soll im Verlauf der Auseinandersetzung eine Person ein Messer gezogen haben. Zum Einsatz kam das Messer nach derzeitigem ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 19:52

    POL-SO: Kradfahrer verletzt sich schwer - dunkelgelber Pkw flüchtig

    Möhnesee (ots) - Am heutigen Sonntag, den 01. März, ereignete sich am Möhnesee ein Verkehrsunfall, bei dem ein 38-Jähriger lebensbedrohlich verletzt wurde. Gegen 16.50 Uhr befuhr der Zweiradfahrer aus Schmallenberg die Arnsberger Straße in Richtung Norden. Zeitgleich beabsichtigte ein in entgegengesetzter Richtung fahrender Pkw nach links in die Straße Südufer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren