POL-SO: Brand einer Grünfläche
Bad Sassendorf (ots)
Am 01.03.2026, gegen 18:20 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer ca. 80 qm großen Grasfläche am Bahnübergang Gabrechter Weg in Bad Sassendorf aus. Insgesamt konnten drei Brandherde festgestellt werden. Zeugen beobachteten im Umfeld drei Jugendliche. Ob diese mit dem Brand in Verbring stehen, wird derzeit ermittelt.
Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu melden.
