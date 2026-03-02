PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand einer Grünfläche

Bad Sassendorf (ots)

Am 01.03.2026, gegen 18:20 Uhr, rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand einer ca. 80 qm großen Grasfläche am Bahnübergang Gabrechter Weg in Bad Sassendorf aus. Insgesamt konnten drei Brandherde festgestellt werden. Zeugen beobachteten im Umfeld drei Jugendliche. Ob diese mit dem Brand in Verbring stehen, wird derzeit ermittelt.

Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Feststellungen gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich bei der Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921/91000 zu melden.

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Jutta Mertin
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

