POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen der Polizei

Menden (ots) - Ein Unbekannter ist Montagmittag, 13.25 Uhr, einem Reisebus aufgefahren und hat sich anschließend aus dem Staub gemacht. Der Bus wartete an der Hönnenwerth kurz vor der Ampel in Fahrtrichtung Bodenschwinghstraße, als der unbekannte Fahrer auffuhr. Anschließend flüchtete er oder sie von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht und ...

mehr