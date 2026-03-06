Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Streit auf dem Guimarães-Platz endet mit Polizei-Einsatz

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Guimaraes-Platz zu einem Streit innerhalb einer Personengruppe. Nach vorherigen verbalen Auseinandersetzungen griffen ein 38-Jähriger und ein 33-Jähriger andere Gruppenmitglieder an. Der 38-Jährige hetzte zudem seinen Hund auf seine Bekannten. Die Polizei trennte die Beteiligten und konnte das Tier mit Unterstützung eines Diensthundeführers sichern. Dabei kam auch ein Taser zum Einsatz. Durch die Auseinandersetzung wurden ein Mann und zwei Frauen im Alter von 30 bis 46 Jahren leicht verletzt, unter anderem durch Hundebisse. Auch der Hundehalter erlitt leichte Verletzungen. Wenige Stunden vorher hatte der 38-Jährige bereits einen Platzverweis für den Bahnhofsvorplatz erhalten. Da er diesen offensichtlich missachtet hatte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei dem Mann hatte ein Atemalkoholtest über 2,5 Promille ergeben. Gegen ihn und den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Für die anderen Beteiligten war die Zusammenkunft ebenso beendet. Auch sie erhielten einen Platzverweis. |kle

