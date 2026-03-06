PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Streit auf dem Guimarães-Platz endet mit Polizei-Einsatz

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf dem Guimaraes-Platz zu einem Streit innerhalb einer Personengruppe. Nach vorherigen verbalen Auseinandersetzungen griffen ein 38-Jähriger und ein 33-Jähriger andere Gruppenmitglieder an. Der 38-Jährige hetzte zudem seinen Hund auf seine Bekannten. Die Polizei trennte die Beteiligten und konnte das Tier mit Unterstützung eines Diensthundeführers sichern. Dabei kam auch ein Taser zum Einsatz. Durch die Auseinandersetzung wurden ein Mann und zwei Frauen im Alter von 30 bis 46 Jahren leicht verletzt, unter anderem durch Hundebisse. Auch der Hundehalter erlitt leichte Verletzungen. Wenige Stunden vorher hatte der 38-Jährige bereits einen Platzverweis für den Bahnhofsvorplatz erhalten. Da er diesen offensichtlich missachtet hatte, nahmen die Beamten ihn in Gewahrsam. Auf Anweisung der Staatsanwaltschaft wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Bei dem Mann hatte ein Atemalkoholtest über 2,5 Promille ergeben. Gegen ihn und den 33-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet. Für die anderen Beteiligten war die Zusammenkunft ebenso beendet. Auch sie erhielten einen Platzverweis. |kle

  • 06.03.2026 – 12:47

    POL-PDKL: Fahrradfahrerin stirbt nach Unfall

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagnachmittag gegen 15 Uhr kam es in der Trippstadter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 68-jähriger Renault-Fahrer wollte an einer Ampel nach rechts abbiegen und stieß dabei mit einer 42-jährigen Fahrradfahrerin zusammen, die sich auf einem Fahrradstreifen neben ihm befand. Durch die Kollision stürzte die Frau und zog sich Kopfverletzungen zu. Die Verletzungen erwiesen sich als ...

    mehr
  • 06.03.2026 – 12:04

    POL-PDKL: Bedrohung in Beherbergungsbetrieb

    Kaiserslautern (ots) - Am Donnerstagabend hat ein 38-jähriger Mann in einer Beherbergungsstätte in der Pariser Straße einen 39-Jährigen mit einem Werkzeug bedroht. Ersten Ermittlungen zufolge ging dem Vorfall ein Streit zwischen den Beteiligten voraus. Beide standen zum Zeitpunkt des Geschehens unter Alkoholeinfluss. Kurz vor 18 Uhr alarmierte der 39-Jährige die Polizei. Die Beamten stellten das Werkzeug sicher und ...

    mehr
  • 05.03.2026 – 16:38

    POL-PDKL: Hausfriedensbruch oder "Dann heirat' doch dein Büro"

    Kaiserslautern (ots) - Eine etwas ungewöhnliche Erklärung für sein unerlaubtes Eindringen hatte ein 50-Jähriger am Mittwochabend gegenüber der Polizei auf Lager. Die Beamten waren gegen 22:40 Uhr in den Gersweilerweg alarmiert worden. Dort hatte ein Mitarbeiter einen schlafenden Mann in den Büroräumen eines Vereins entdeckt. Nach den Angaben des Mitteilers hielt sich der Fremde dort unberechtigt auf. Als die ...

    mehr
