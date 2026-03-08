Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Reizgas in Supermarkt versprüht - Zeugen gesucht!
Kaiserslautern (ots)
Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr versprühten zwei männliche Jugendliche in einer Rewe-Filiale in der Fruchthallstraße Reizgas und flüchteten vom Tatort. Nach derzeitigen Erkenntnissen befanden sich im direkten Umfeld keine Personen. Ein 34-Jähriger klagte jedoch kurz darauf über Atembeschwerden. Eine ärztliche Behandlung wurde vor Ort angeboten, jedoch abgelehnt. Die Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet mögliche Zeugen, sich mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2, Tel.: 0631-36914250 in Verbindung zu setzen.|pvd
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern
Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell