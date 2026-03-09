PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDKL: Unfallflucht auf Parkplatz

Kaiserslautern (ots)

Zwischen Freitag und Samstag kam es zu einer Unfallflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen. Wie die Fahrzeugbesitzerin mitteilte, passierte der Unfall möglicherweise auf einem Parkplatz in der König- oder Lauterstraße.

Die 31-Jährige hatte am Samstagmorgen eine Beschädigung am Heck ihrer Mercedes A-Klasse festgestellt. Ersten Erkenntnissen zufolge, könnte diese durch einen Fahrradfahrer verursacht worden sein. Die Polizei schätzt, dass der Schaden bei mindestens 2.000 Euro liegt.

Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Verursacher machen? Wem ist etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter 0631 369-14299 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

