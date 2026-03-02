Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

B188 bei Triangel (ots)

Auf der Bundesstraße 188 kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Unfallstelle lag zwischen der sog. Dragenkreuzung und Neuhaus. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge kam es östlich der Dragenkreuzung in Fahrtrichtung Westen zu stockendem Verkehr. Das Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs bemerkte eine 27-Jährige gegen 07:55 Uhr zu spät und fuhr infolgedessen mit ihrem Audi auf das Heck eines BMW auf. In diesem saß ein 30-jähriger Fahrer. Eine hinter dem Audi fahrende 42-Jährige bemerkte das Bremsen ebenfalls zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf das Heck des Audi auf.

Durch die Zusammenstöße wurden alle drei Personen leicht verletzt. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nur für die 42-jährige Fahrerin des Ford erforderlich. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die beiden anderen Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Für die ersten 20 Minuten der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es wurde eine Verkehrswarnmeldung veröffentlicht. Die Unfallaufnahme war gegen 09:20 Uhr abgeschlossen.

