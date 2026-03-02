PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Drei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall

B188 bei Triangel (ots)

Auf der Bundesstraße 188 kam es heute Morgen zu einem Auffahrunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Die Unfallstelle lag zwischen der sog. Dragenkreuzung und Neuhaus. Dem bisherigen Stand der Ermittlungen zufolge kam es östlich der Dragenkreuzung in Fahrtrichtung Westen zu stockendem Verkehr. Das Abbremsen des vorausfahrenden Fahrzeugs bemerkte eine 27-Jährige gegen 07:55 Uhr zu spät und fuhr infolgedessen mit ihrem Audi auf das Heck eines BMW auf. In diesem saß ein 30-jähriger Fahrer. Eine hinter dem Audi fahrende 42-Jährige bemerkte das Bremsen ebenfalls zu spät und fuhr mit ihrem Ford auf das Heck des Audi auf.

Durch die Zusammenstöße wurden alle drei Personen leicht verletzt. Ein Transport in ein Krankenhaus war jedoch nur für die 42-jährige Fahrerin des Ford erforderlich. An ihrem Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden, es musste abgeschleppt werden. Die beiden anderen Fahrzeuge waren noch fahrbereit.

Für die ersten 20 Minuten der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die Bundesstraße im Bereich der Unfallstelle in beide Richtungen gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Es wurde eine Verkehrswarnmeldung veröffentlicht. Die Unfallaufnahme war gegen 09:20 Uhr abgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Gifhorn
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Christoph Nowak
Telefon: 05371 980-104
E-Mail: pressestelle@pi-gf.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Gifhorn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Gifhorn
Alle Meldungen Alle
  • 01.03.2026 – 10:18

    POL-GF: Pressemeldung der PI Gifhorn, 27.0226 - 01:03.2026

    Gifhorn (ots) - Auseinandersetzung an einem Schnellrestaurant - Polizei bittet um Hinweise Eine Person leicht verletzt - Täter flüchtig Gifhorn: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Freitagabend, 27. Februar 2026, gegen 23:00 Uhr im Bereich eines Parkplatzes eines Schnellrestaurant an der Braunschweiger Straße in Gifhorn. N Nach bisherigen Erkenntnissen sollen mehrere Personen in eine körperliche ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 14:58

    POL-GF: Ansprechen von Kindern

    Isenbüttel/ Adenbüttel (ots) - Die Polizei Meine ermittelt derzeit in zwei Fällen, bei denen Kinder aus einem schwarzen Pkw heraus von einer bislang unbekannten Frau angesprochen wurden. Am gestrigen Tag meldete sich telefonisch eine Mutter und schilderte, dass ihre 8-jährige Tochter bereits am Montagnachmittag im Triftweg in Isenbüttel von einer fremden Frau aus einem schwarzen Pkw angesprochen worden sei. Das Mädchen reagierte besonnen, ging auf das Gespräch nicht ...

    mehr
  • 26.02.2026 – 13:43

    POL-GF: Warnung vor Betrugsmasche beim Verkauf über Kleinanzeigen

    Gifhorn (ots) - Eine 18-jährige Frau aus dem Landkreis Gifhorn ist Opfer einer perfiden Betrugsmasche im Zusammenhang mit einem Verkauf über eine Online-Kleinanzeigenplattform geworden. Die Polizei Gifhorn warnt aus aktuellem Anlass vor dieser Vorgehensweise. Nach bisherigen Ermittlungen hatte die 18-Jährige eine Jacke über ein Kleinanzeigenportal zum Verkauf angeboten. Kurz darauf meldete sich eine vermeintliche ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren