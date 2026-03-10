PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht: Unfallbeteiligte widersprechen sich

Kaiserslautern (ots)

Am Montagvormittag hat es auf einem Parkplatz am Kaiserbergring "geknallt". Da die beiden Fahrzeugbesitzer gänzlich unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Zwischen 8 Uhr und 11.45 Uhr dürfte der Unfall passiert sein. Ein schwarzer Citroën parkte hinter einem gleichfarbigen VW Bora. In dem genannten Zeitraum kam es zur Berührung zwischen der Citroën-Front und dem VW-Heck. Die Besitzer beschuldigen sich gegenseitig, ans Fahrzeug des jeweils andern gefahren zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer hat etwas gehört oder gesehen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0631 369-14199 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

  • 10.03.2026 – 13:10

    POL-PDKL: Polizei kontrolliert in der Mainzer Straße

    Kaiserslautern (ots) - Am Montagvormittag überwachte die Polizei den Verkehr in der Mainzer Straße. Viele Fahrzeugführer fielen dabei auf, weil sie während der Fahrt ihr Handy benutzten. Beinahe ebenso viele Verkehrsteilnehmer hatten keinen Gurt angelegt. Im Rahmen der ROADPOL-Aktion "Seatbelt" achten diese Woche Polizeien europaweit auf die Einhaltung der Gurtpflicht. ROADPOL (European Roads Policing Network) ist ein ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:27

    POL-PDKL: Schwerer Unfall auf B 270

    Kaiserslautern (ots) - Am Freitagabend hat sich auf der Bundesstraße zwischen Siegelbach und Kaiserslautern ein Unfall ereignet. Hierbei wurde ein 23-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Nach aktuellen Erkenntnissen war ein 77-Jähriger mit einem Traktor unerlaubterweise auf der B270 unterwegs in Richtung Kaiserslautern. Auf einem Anhänger transportierte er Metallträger, die nach hinten über das Fahrzeug ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 16:23

    POL-PDKL: Goldschmuck gestohlen - Polizei sucht nach Zeugen

    Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannten haben am Wochenende Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Einer der Männer erkundigte sich bereits am Freitagmorgen bei einer älteren Frau, ob sie Antiquitäten habe, die sie verkaufen wolle. Der Verdächtige kam am Samstagvormittag erneut vorbei, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und durchsuchte diese. Er erbeutete dabei mehrere Goldringe und ...

    mehr
