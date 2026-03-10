Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zeugen gesucht: Unfallbeteiligte widersprechen sich

Kaiserslautern (ots)

Am Montagvormittag hat es auf einem Parkplatz am Kaiserbergring "geknallt". Da die beiden Fahrzeugbesitzer gänzlich unterschiedliche Angaben machen, sucht die Polizei nun Zeugen.

Zwischen 8 Uhr und 11.45 Uhr dürfte der Unfall passiert sein. Ein schwarzer Citroën parkte hinter einem gleichfarbigen VW Bora. In dem genannten Zeitraum kam es zur Berührung zwischen der Citroën-Front und dem VW-Heck. Die Besitzer beschuldigen sich gegenseitig, ans Fahrzeug des jeweils andern gefahren zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Wer hat etwas gehört oder gesehen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter 0631 369-14199 entgegen. |kle

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell