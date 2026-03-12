PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Krankentransportwagen beschädigt: Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochvormittag beschädigte ein Unbekannter einen geparkten Krankenwagen in der Schneiderstraße. Der Fahrer hatte das Fahrzeug für circa 15 Minuten unbeaufsichtigt am Fahrbahnrand abgestellt, während er einen Patienten abholte. In dieser Zeit fuhr offenbar ein anderer Verkehrsteilnehmer gegen den Einsatzwagen und beschädigte die Auffahrrampe. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf mindestens 2.500 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Der Unfall dürfte sich zwischen 11.10 Uhr und 11.25 Uhr ereignet haben. Wer etwas beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0631 369-14199 zu melden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

