Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Zivilstreife: Drogendeal vereitelt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag einen mutmaßlichen Drogendeal am Willy-Brandt-Platz verhindert. Zivile Kräfte hatten einen 16-Jährigen dabei beobachtet, wie er "verkaufsfertige" Drogenpäckchen im Bereich einer Treppe deponierte. In einer anschließenden Kontrolle fanden sie rund 20 Einzelpackungen Marihuana. Die Beamten stellten die Rauschmittel sicher. Gegen den 16-Jährigen leiteten sie ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln ein. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
