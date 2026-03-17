Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei verhindert Trunkenheitsfahrten

Kaiserslautern (ots)

Gleich mehrere Fahrten unter Alkoholeinfluss hat die Polizei am Wochenende verhindert. Ein 27-Jähriger wurde davon abgehalten, mit 0,86 Promille zu fahren. Die Beamten hatten den Mann und einen Bekannten in einem geparkten Auto nahe einer Diskothek angetroffen. Da der 27-Jährige betrunken wirkte, wurde ein freiwilliger Atemtest gemacht. Die Polizisten untersagten ihm aufgrund des Ergebnisses das Autofahren. Sein 21-jähriger Bekannter war hingegen nüchtern und fuhr die beiden nach Hause.

Ähnlich verhielt es sich mit einem 27-Jährigen, der nach dem Besuch in einer Diskothek darum bat, seine Verkehrstüchtigkeit zu überprüfen. Der Atemtest ergab einen Wert von 0,11 Promille. Da er sich noch in der Probezeit befand, wiesen die Beamten darauf hin, dass er nicht fahren darf.

Unsicher, ob er nicht zu viel getrunken habe, war auch ein 18-Jähriger. Er kam ebenfalls auf die Streifenpolizisten zu und bat um eine Überprüfung. Bei ihm konnte ein Wert von 0,53 Promille festgestellt werden. Auch ihm verboten die Einsatzkräfte das Autofahren, bis er wieder nüchtern war. |laa

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