Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs - Zwei Fahrer von Polizei gestoppt

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei in Kaiserslautern musste gleich zweimal gegen Fahrzeugführer einschreiten, die unter dem Einfluss berauschender Mittel am Straßenverkehr teilnahmen.

In den frühen Morgenstunden des 15. März 2026 fiel einer Streife gegen 04:15 Uhr in der Pariser Straße ein Pkw durch seine unsichere Fahrweise auf. Bereits beim Herantreten an das Fahrzeug nahmen die Einsatzkräfte deutlichen Atemalkoholgeruch bei dem 21-jährigen Fahrer wahr. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Am Abend des 14.03.2026 wurde gegen 22:10 Uhr ein weiterer Fahrzeugführer in der Alleestraße kontrolliert. Der 19-jährige Betroffene führte ein Kraftfahrzeug im öffentlichen Verkehrsraum unter dem Einfluss berauschender Mittel. Ein durchgeführter Drogenschnelltest (Urintest) reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Die Polizei weist darauf hin, dass Alkohol und Drogen am Steuer ein erhebliches Risiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellen und konsequent verfolgt werden. |PvD

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