Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Exhibitionist aufgetreten - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Mann hat sich am Mittwoch (18.03.2026) vor einer 28-Jährigen in Kornwestheim entblößt. Die Frau befand sich gegen 12:30 Uhr auf ihrem Balkon in der Schubertstraße, als sie den noch Unbekannten auf dem Gehweg wahrnahm. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt sein Glied entblößte, hielt es in seinen Händen und schaute zur 28-Jährigen. Anschließend lief der unbekannte Täter in Richtung Holzgrundstraße davon. Die Geschädigte verständigte die Polizei. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen erbrachten keinen Erfolg. Der Täter wird als etwa Mitte 30 Jahre alt und zirka 175 cm groß beschrieben. Neben einer graubeigen Jogginghose soll er einen blauen Kapuzenpullover und darüber eine schwarz-weiß karierte Jacke getragen haben. Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail an kornwestheim.prev@polizei.bwl.de entgegen.

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