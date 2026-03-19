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Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Minibagger samt Baumaschinenanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten zwischen Dienstag (17.03.2026) 16:00 Uhr und Mittwoch (18.03.2026) 14:00 Uhr einen Minibagger, der in der Klingenstraße im Gewerbegebiet "Loch" in Hohenhaslach abgestellt stand. Der Kurzheck-Minibagger der Marke "Shantui" vom Typ "SE18SR" stand auf einem Baumaschinenanhänger, welcher mittels Schlosses an der Deichsel gesichert war. Mutmaßlich brachen die Unbekannten das Schloss auf und transportierten den Minibagger samt Anhänger ab. Das gelb-graue Gefährt hat einen Wert von etwa 20.000 Euro, der Wert des Anhängers wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Sachsenheim in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

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