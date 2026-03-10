Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei stoppt wiederholt E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Montag (09.03.2026) war ein 37-Jähriger unter Drogeneinfluss mit einem E-Scooter in der Kurt-Schumacher-Straße unterwegs. Gegen 15.15 Uhr kontrollierte eine Streife den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Außerdem war der 37-Jährige soeben erst von einer Polizeidienststelle entlassen worden. Er war zuvor bereits unter Drogeneinfluss Auto gefahren. Aus diesem Grund erübrigte sich ein Drogenvortest. Die Beamten veranlassten erneut eine Blutentnahme bei dem 37-Jährigen und unterbanden die Weiterfahrt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 37-Jährigen. Der 37-Jährige besitzt die rumänische Staatsangehörigkeit.

