Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Tödlicher Verkehrsunfall (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Lauingen - Am Vormittag des 08.03.2026 meldete eine 27-jährige ihren 29-jährigen Lebensgefährten bei der Polizeiinspektion Dillingen als vermisst.

Im Rahmen der eingeleiteten Suchmaßnahmen konnte der junge Mann leider nur noch tot aufgefunden werden. Nach bisherigen Erkenntnissen war der 29-jährige ab 02:30 Uhr mit seinem Rad auf dem Nachhauseweg. Als er von der Aislinger Straße aus Richtung Lauingen kommend nach rechts in Richtung Wohnanwesen abbiegen wollte, gelangte er aus bislang unbekannten Umständen in einen unterhalb der Fahrbahn parallel verlaufenden Bach und verstarb dort.

Die polizeilichen Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell