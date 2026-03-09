Polizeipräsidium Schwaben Nord
POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss
Augsburg (ots)
Lechhausen - Am Montag (09.03.2026) war ein 19-jähriger Autofahrer unter Drogeneinfluss in der Neuburger Straße unterwegs.
Gegen 01.15 Uhr kontrollierte eine Streife der Verkehrspolizeiinspektion Augsburg den Mann. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem 19-Jährigen fest. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme bei dem 19-Jährigen.
Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 19-Jährigen. Der 19-Jährige besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit.
