Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Freitag (06.03.2026), 15.00 Uhr, bis Samstag (07.03.2026), 09.30 Uhr, beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Garage in der Postillionstraße mit Graffitis. Zwei weitere Garagen wurden ebenfalls besprüht. Der Sachschaden wird auf rund 800 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell