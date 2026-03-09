PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Diebstahl und Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Hochzoll - In der Zeit von Mittwoch (04.03.2026), 12.00 Uhr, bis Sonntag (08.03.2026), 10.30 Uhr, verschafften sich ein oder mehrere bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt in eine Garage in der Ifenstraße und entwendeten Werkzeuge.

Das Garagentor war mit einem Schloss gesichert. Dieses wurde beim Öffnen beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit abgeklärt. Der Beuteschaden liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun u. a. wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Schwaben Nord
Pressestelle
Telefon: 0821 323 - 1013 /-1014 /-1015
E-Mail: pp-swn.pressestelle@polizei.bayern.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell

