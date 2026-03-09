Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt

Augsburg (ots)

---- In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Augsburg ----

Innenstadt -- Am Freitag (06.03.2026) kam es im Eingangsbereich eines Fitnessstudios in der Bahnhofstraße zu einem versuchten Tötungsdelikt.

Gegen 17:00 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männern. Ein 39-Jähriger zog im Verlauf der Auseinandersetzung ein Messer und stach mehrmals auf einen 27-Jährigen ein.

Der 27-Jährige wurde dadurch schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der 39-Jährige wurde an der Tatörtlichkeit festgenommen und in den Polizeiarrest gebracht.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde der 39-Jährige am Samstag (07.03.2026) einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl wegen versuchten Totschlags und setzte diesen in Vollzug. Der 39-Jährige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen versuchten Totschlags gegen den 39-Jährigen.

Der 39-Jährige hat die somalische Staatsbürgerschaft. Der 27-jährige Geschädigte hat die deutsche Staatsbürgerschaft.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell